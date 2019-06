Trump: USA kaalub täiendavalt 2000 sõjaväelase saatmist Poolasse

Ta lisas, et täiendavad USA üksused suunatakse Poolasse Saksamaalt, kuid lisas, et kõnelused selle sammu üle ei ole veel lõppenud. «Nad räägivad umbes 2000 sõjaväelasest,» sõnas Trump.

USA ametnikud ütlesid varem, et Pentagon võib saata Poolasse veel umbes 1000 sõjaväelast.

Varssavi on Venemaa agressiivsele tegevusele viidates avaldanud soovi, et USA võiks paigutada Poolasse sõdureid alaliselt. Praegu on rotatsiooni korras Poolas umbes 4000 USA sõjaväelast.