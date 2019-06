Süüria kiitis heaks sadama rentimise 49 aastaks Vene firmale

Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi tähtsal sõjaliitlasel Venemaal on Tartusis sõjalaevastiku baas.

Vene ettevõte investeerib sadama laiendamisse kuni 500 miljonit dollarit, ütles Hammud aprillis. Kolmapäeval ütles aga minister, et see arv on 50 miljonit dollarit.