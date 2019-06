Ajakirjanik pääses, kuid politseinike omavoli ei kao

Erakordselt ilmusid Moskva kolm suurimat ärilehte ühesuguse esikaanega, kus toimetused nõudsid Golunovi vabastamist. «Venemaa kodanikuühiskonna niivõrd laialdane ühinemine oli tavatu,» ütles peamiselt Moskva liberaalset opositsiooni toetav poliittehnoloog Vitali Škljarov. «Kõige tähtsam on, et see näitab, et inimesed hindavad oma väärtusi ümber. See on peamine sõnum võimudele sellest protestist.»