Seadusele vastuseisnud neli kohtunikku leidsid, et heakskiiduks on vaja põhiseadusemuudatust ja seda peaks arutama rahvusassamblees.

Endine ülemkohtu president Gustavo Medina ütles uudisteagentuurile AFP, et Ecuadori võimuesindajad peavad konstitutsioonkohtu ostuseid järgima, sest need on siduvad ja kohustuslikud.