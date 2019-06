Uuring: Keskerakonna ja EKRE toetus võrdsustus

Kõige populaarsem partei on endiselt Reformierakond. Pärast edukaid Euroopa Parlamendi valimisi tõusis Reformierakonna toetus juunis 32 protsendile. Maikuus oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 26 protsenti, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Keskerakonna toetus langes kuu varasemaga võrreldes kolme protsendipunkti võrra ja oli juunikuu küsitluses 19 protsenti. Sellega on Keskerakonna toetus sisuliselt võrdsustunud EKRE-ga, keda toetas 18 protsenti.

Ent kui EKRE toetus on säilinud märtsis toimunud riigikogu valimistega samal tasemel, siis Keskerakond on oma valijaid valimiste järgsel perioodil tublisti kaotanud. Veel suurem on olnud kukkumine aasta algusest - jaanuaris oli Keskerakonna toetus Turu-uuringute küsitluses 33 protsenti.