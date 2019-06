Briti siseminister allkirjastas Assange`i väljaandmisnõude

Javidi otsus avab võimaluse, et Assange antakse Ühendriikidele välja. USA justiitsministeerium on esitanud WikiLeaksi asutajale 18 süüdistust, muuhulgas süüdistuse spionaažis.

«Otsus on kohtu langetada, kuid siseministril on selles väga oluline roll ja kuna ma soovin, et õiglus pääseks võidule ning meil on legitiimne väljaandmisnõue, allkirjastasin ma selle, aga viimane sõna jääb kohtule,» lisas Javid.