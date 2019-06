Mali valitsus vallandas viimaste verevalamiste tõttu kuberneri

Mali valitsus kuulutas kolm päeva kestva üleriikliku leinaperioodi. «Sellest tragöödiast õppides on ministrid otsustanud Mopti regiooni kuberneri vallandada,» seisis valitsuse avalduses.

Uus peaminister Boubou Cisse külastas selle nädala teisipäeval rünnaku toimumispaika. Cisse sõnul oli surnute seas 24 last.

Vägivaldsed kokkupõrked Dogoni jahimeeste ja Fulani karjakasvatajate vahel on nõudnud sadu ohvreid. Mali valitsus on kaotamas kontrolli riigi alade üle, mis kannatavad džihadiste rünnakute all.