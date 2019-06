Saksa kohus otsustas, et kuketibude massiline tapmine jääb legaalseks

Madalam kohus otsustas, et loomade tapmine toidu tarvis on piisavalt mõjuv põhjus. Otsuse tõttu jätkus kohtusaaga riiklikus halduskohtus.

Neljapäeval Leipzigi linnas kinnitas kohus, et tibude tapmine püsib legaasena, kuni leitakse alternatiivne lahendus. Saksamaa Roheliste erakonna liige Friedrich OstenDorff ütles, et oli kohtuotsuses üllatunud ja pettunud.

Inglismaa loomakaitseorganisatsiooni (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) sõnul on tibude jahvatamine inimlikum, kui gaasitamine. Kui jahvatamist õigesti teha, siis surevad tibud sekundiga, gaasi kasutades võib protsess kesta mitu minutit.