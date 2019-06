Kõlvart: kui filmitegijad meie ettepanekuga nõus ei ole, jääb projekt ära

«Pärnu maantee, Sakala, Roosikrantsi, Tõnismägi, Liivalaia, Hariduse, Tõnismägi, Väike Ameerika, Luha, Hariduse, Vineeri, Tatari ja Sakala ristmik, Vana-Lõuna, Tehnika ja Koidu ristmik - me ei saa neid kinni panna ilma igasuguse analüüsita,» loetles Kõlvart tänavaid, mille sulgemist filmijuhid tema sõnul soovivad. "Me polnud nendega arvestanud," ütles ta. Kui pikaks ajaks ja kui suures mahus neid tänavaid soovitakse kasutada, Kõlvart ei täpsustanud.

Kõlvarti sõnul on filmitegijad käitunud ebausaldusväärselt. «Nad saatsid täna meediasse teate, et on kokkulepe. Tegelikult pole sisulist ega vormilist lepet, sest detailides pole kokkulepitud,» ütles Kõlvart.

«Meile tundub, et läbirääkimisteks aega pole. Tuleme välja enda ettepanekuga ja see saab olema lõplik,» ütles ta lisades, et kui see filmitegijatele ei sobi, siis jääb projekt ära.