Ringkonnakohus jättis Savisaare kaitsjad rahata

Ringkonnakohus ei nõustunud esindajate seisukohaga, et taotlused menetluskulude hüvitamiseks on esitatud tähtaegselt kuna menetluskulude hüvitamise otsustus tuleb teha menetluse lõpetamise kohta tehtud kohtumäärusega üheaegselt.

Seega ringkonnakohus jagas maakohtu seisukohta, et menetluskulude hüvitamise taotlused olid esitatud hilinemisega ning vastavalt riigikohtu juhistele tulid need jätta läbi vaatamata.

Seoses esindajate väitega, et kohus on pooli eksitanud ja käitunud vastuoluliselt, märkis ringkonnakohus, et kaitsjate poolt oli esitatud taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks ning tähtaja määramiseks menetluslike taotluste esitamiseks.