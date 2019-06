President: Ida-Virumaa tänased probleemid hüüdsid tulles

Energiatõhususe ja kliimapoliitika osas on Eesti hiljaks jäämas ning nüüd peame leidma võimalused tehnoloogiliseks möödahüppeks, tõdes president.

Presidendi sõnul teeb inimkond täna kliimaga omamoodi eksperimenti, aga häda on selles, et kui me ükskord tulemusteni jõuame, on juba liiga hilja midagi ette võtta. «Ainuüksi viimase sajakonna aastaga oleme jätnud planeedile sedavõrd suure ja sügava jälje, et selle tähistamiseks on välja mõeldud eraldi geoloogiline ajastu nimega antropotseen. See on päris karm, mitte positiivne sõna,» lausus president.

Tema sõnul on väga hea, et Euroopa on saanud sellest paremini aru kui mõned teised jõukad majanduspiirkonnad. «Meil on ambitsioonikas eesmärk – kliimaneutraalne majandus aastaks 2050. Loodetavasti saab see sügiseks ka lukku löödud, sest praegu on siin arutuse all ka mõned leebemad stsenaariumid,» ütles Kaljulaid.

President tõdes, et meid puudutab see väga lähedalt, sest tänaseks Ida-Virumaal kujunenud olukord ju lausa hüüdis tulles. Väga tähtis on see, et me vaataksime kaht teemat eraldi ja ei seoks põlevkivielektrist loobumist sellega, et siis jääb palju inimesi ilma tööta.

«Töötasin eelmisel aastal pikalt Ida-Virumaal ja seal on ettevõtteid, kes laiendavad oma tootmisvõimsusi ja vajasid kolmekohalistes numbrites tööjõudu. Meie majanduses on tegelikult ka väga hea aeg selleks et liikuda tõsiselt edasi,» rääkis president.

«Ma ei soovi sellega pisendada iga inimese töökoha kaotusega tekkivaid probleeme. Seda ei tohigi teha. Oluline on kliima ja tööhõive küsimust eraldi käsitleda. Sest sotsiaalprobleemidele tuleks lahendust otsida läbi sotsiaalkaitsesüsteemi, mitte läbi majanduse. Investeerigem tulevikku, mitte minevikust kinnihoidmisesse sest meil on vaja mõelda, kas investeerides pikemasse minevikku teeme ikka õige otsuse. Kui Euroopas on üks riik, kes saaks teistest innovatsiooniga mööda hüpata, võiks see olla Eesti. Need riigid, kes investeerivad tuleviku tehnoloogiatesse, tavaliselt võidavad,» ütles president.

«Teadsime juba ammu, et CO2 hinna tõus tuleb, sest kvoodituru mehhanism töötab täna täpselt sellisena, nagu soovisime. Me lihtsalt lootsime naiivselt, et turg ei hakka toimima,» lisas ta.