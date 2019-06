USA esindajatekoda esitas kohtukutsed Trumpi nõunikele Flynnile ja Gatesile

Kohtukutsega saadetud kirjas nõudis Demokraatliku partei liige ja luurekomitee esimees Adam Schiff, et Flynn ja Gates esitaks dokumendid 26. juuniks ja annaks 10. juulil komitee ees tunnistusi.

Komitee, mis uurib Venemaa osalust 2016. aasta USA presidendivalimistes, ütles, et kohtukutsed esitati, sest Flynn ja Gates keeldusid kongressiga koostööd tegemast.

Esindajatekoja Demokraadid loodavad, et kongress avab juurdlused seoses Trumpi kampaaniaga, Valge Maja tegemistega ning Trumpi ettevõtetega. Valge Maja esindajad on lubanud kõiki kongressi juurdlusi takistada ning on ignoreerinud kongressi nõudmisi ja kutseid ütluseid andma.