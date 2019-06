Europarlamendi parempopulistid muutsid nime, kuid mitte poliitikat

Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni kuulub 28 Euroopa Liidu liikmesriigist üheksa, neil on uues parlamendis 73 kohta - kaks korda rohkem kui seni. 751-kohalises parlamendis tähendab see 10 protsenti kohtadest.

«Me üritame kokku hoida eelkõige soomlaste ja taanlastega ehk Põlissoomlastega ja Taani Rahvaparteiga. Nendega koos oleme vaadanud, et kõige mõistlikum on olla parempoolses grupis, mis tõenäoliselt hetkeseisuga saab olema üks kõige suuremaid,» selgitas Madison ringhäälingule.

Identiteedi ja Demokraatia liidrid, kelle hulgas oli Le Pen ainuke naine, kinnitasid, et soovivad muutusi, kuid ei taha Euroopa Liidu lõppu. Nad lubasid, et jätavad ukse lahti ka teistele parteidele, seal hulgas Nigel Farage'i Brexiti Parteile ja Ungari võimuerakonnale Fidesz.

«Meie jaoks on Euroopa geograafiline mõiste ja kultuurisfäär. Euroopa kaitsmine nähtuste eest nagu massiränne Kolmandast Maailmast ja selle tagajärjed on väga euroopalik,» ütles Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-Aho.

Küsitavaks jääb, kas fraktsioon suudab Euroopas ühtseks jääda, sest rahvuslikkusest tingituna on erakondade siseriiklikud huvid sageli vastandlikud. Paremäärmuslased ja populistid on ka varem jõude koondada üritanud.

«Me ei loobu oma identiteedist. Ma arvan, et see meid ühendabki,» ütles AfD esindaja Jörg Meuthen, kes lisas, et fraktsioon on vastu Venemaa sanktsioonide pikendamisele. Ta avaldas toetust pragmaatilistele suhetele ja «normaalsele koostööle» Venemaaga, nagu ka muu maailmaga.