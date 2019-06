Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders lahkub juuni lõpus ametist

Sanders on Trumpi üks lähimaid ja usaldatumaid Valge Maja abisid ning üks vähestest, kes on temaga 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniast saati senini töötamist jätkanud.

Samas on tema suhe Valge Maja tegemisi kajastavate ajakirjanikega olnud sõjakas. Arvatakse, et tema on vastutav regulaarsete Valge Maja pressibriifingute allakäigu eest. Varasemate presidentide ajal olid need sisuliselt omaette institutsioon.