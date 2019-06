Norra parlament paneb karusloomakasvanduste uksed kinni

Karusloomade kasvatamine elatusallikana on Norras minetanud oma kunagise tähtsuse. Riigis on nüüdseks alla 200 karusloomakasvanduse.

«See on suur võit loomade heaolule Norras. On aru saadud, et loomadega arvestamine on tähtsam kui raha ja ärihuvid,» ütles Norra loomakaitseühenduse juht Siri Martinsen.