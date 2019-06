Christchurchi mošeeründaja end kohtus süüdi ei tunnistanud

Christchurchi kõrgema kohtu istungil Aucklandi vanglast videosilla kaudu osalenud Brenton Tarrant (28) istus vaikides, kui tema advokaat Shane Talt ütles, et tema klient ei tunnista end süüdi üheski tema vastu esitatud süüdistuses.

Kohtualusele on esitatud 15. märtsil toimunud rünnaku tõttu 51 süüdistust mõrvas, 40 mõrvakatses ning üks süüdistus terroriakti toimepanemises.

Kui saalis kõlas advokaadi lause, et Tarrant end süüdi ei tunnista, siis täis kohturuumis istunud ellujääjad ning tapetute lähedased ärritusid. Pahameelt suurendas Tarranti näol olnud naeratus.

«See vaid näitab, et ta on elajas,» ütles kuuliga jalga saanud Mustafa Boztas kohtust väljas. «Olen kurb, et keegi võib olla niivõrd ebainimlik ja võtta süüta inimeste elusid.»