Brasiilia ülemkohus tegi homo- ja transfoobiast kuriteo

Kõrgeima föderaaltribunali 11 kohtunikust kuus hääletasid otsuse poolt juba mais, mis andis otsusele enamuse. Kuid ülejäänud kohtunikud hääletasid teisipäeval ning lõpphääled jagunesid 8-3.

Rassismist sai Brasiilias kuritegu 1989. aastal ning seda saab karistada kuni viieaastase vangistusega. Kohtu kohtunikud otsustasid, et homofoobia tuleks panna rassismiseaduse raamidesse, kuniks kongress kiidab heaks konkreetselt LGBT kogukonna diskrimineerimist käsitleva seaduse.

Kohtunike sõnul oli otsuse eesmärk paigata lünk, mis jättis LGBT kogukonna õigusliku kaitseta.

«Diskrimineerivas ühiskonnas, milles meie elame, on homoseksuaal teistsugune ja transseksuaal on teistsugune. Iga eelarvamus on vägivald, kuid mõned tekitavad rohkem kannatusi kui teised,» ütles kohtunik Carmen Lucia.

Kohtunik Ricardo Lewandowski, kes andis vastuhääle, tunnistas, et kongressilt asjassepuutuvat seadust pole tulnud. Samas otsustas andis ta vastuhääle põhjusel, et ei toeta homofoobia asetamist rassismiseaduse raamidesse, sest ainult seadusandlikul kogul on voli kuriteo tüüpe luua ja karistusi määrata.

Samasooliste abielu on Brasiilias seaduspärane, kuid riik on LGBT kogukonnale jätkuvalt ohtlik ning seal elab suur evangeelne liikumine, mis suhtub homoseksuaalide õigustesse sageli kriitiliselt. Inimõigusrühmituse Grupo Gay da Bahia andmeil tapeti 2018. aastal Brasiilias 420 LGBT kogukonna liiget. Tänavu on tapetuid 141.

Riigis levib kartus, et äsja võimule saanud parempoolne valitsus mõtleb LGBT kogukonna õigusi tagasi pöörata. Kartust suurendavad president Jair Bolsonaro korduvad sõnavõtud geide, mustanahaliste ja teiste vähemuste vastu.