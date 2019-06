Jaapani tankeri meeskond nägi enne plahvatust lendavat objekti

«Me saime raporti selle kohta, et miski tundub olevat selle suunas lennanud, seejärel käis plahvatus, mis tekitas laeva keresse augu,» lisas tankerit omava ettevõtte juhataja.

«Meeskonnaliikmed pöördusid USA sõjaväe abiga laeva tagasi ja käivitasid selle varuenergiaallika,» lausus Katada. «Me vaatame üldised kahjustused üle, kuid ei usu, et aluse uppumine oleks võimalik. Kaubale ja kütusele kahjusid ei ole.»

Katada ei usu, et algsed väited torpeedotabamusest oleksid tõesed. «Kahjustused olid merepinnast üleval pool. Torpeedo korral oleks kahjustada saanud laeva osa, mis oleks veepiirist allpool. Seega ma arvan, et raportid on ekslikud,» arvas ta.