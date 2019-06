Uus juudiasundus Golani kõrgendikel võib saada Trumpi nime

"Kabinet kohtub Golani kõrgendike asjus pühapäeval, et avaldada tänu president Trumpile, kes tunnustas Iisraeli suveräänsust Golani üle," märkis neljapäeval peaministri büroo.

Okupeeritud Golanil elab endiselt umbes 18 000 Süüria druusi, kellest enamik on keeldunud võtmast Iisraeli kodakondsust.

Iisrael on korduvalt kinnitanud, et Jeruusalemm on selle "igavene, jagamatu pealinn". Palestiinlased aga näevad selle idaosa enda tulevase riigi pealinnana.