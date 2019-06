Barnier: May lepe on ainus võimalus korrapäraseks Brexitiks

«Ma kordan rahulikult, et kui Ühendkuningriik tahab endiselt lahkuda Euroopa Liidust, siis laual olev lepe on korrapäraseks lahkumiseks ainus võimalik,» märkis Barnier.

«Seal me praegu oleme, ootame Briti uue peaministri nimetamist Londonis ning mida see meile ütleb. See on see, mis loeb,» lausus Barnier Euroopa ja Aafrika senaatorite kohtumisel Pariisis, kus osales ka Briti lordidekoja spiiker Norman Fowler.