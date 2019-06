Galerii: juuniküüditamise mälestuspäeva «pisarate meri»

Tallinnas Vabaduse väljakul näeb ülevaadet inimestest, keda 1941. aastal toimunu otseselt puudutas. Siin on rohkem kui 12 000 represseeritu nime: küüditatud ja vangilaagritesse saadetud; need, kes põgenesid või end varjasid; Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed. Lisaks on nimekirjas ka 1940. aastal küüditatud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri perekonnad.

Mälestuspäeva korraldajad panevad kõigile südamele, et õhupalle lendu ei lastaks. Kuigi tegu on biolagunevate materjalidega, võivad need siiski loodust kahjustada. Õhupallid seisavad Vabaduse väljakul terve päeva, sõltuvalt sellest, kui kaua nad ilmastikuoludele vastu peavad. Tugeva vihmasaju korral õhupalliinstallatsiooni ei toimu. Sel aastal toimub õhupallide installatsioon viimast korda ning lähitulevikus on kavas korraldada konkurss uute ideede leidmiseks.