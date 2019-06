USAs lähevad valged meespolitseinikud rassilise ja soolise diskrimineerimise vastu kohtusse

Kaebajad saavutasid küll ametikõrgenduse eelduseks olevatel eksamitel kõrgemad hinded vähemuste esindajatest ja naissoost kandidaatidest, kuid väidavad, et ametikõrgendusi andes mindi neist mööda ja eelistati rassi ja soo tõttu kehvema tulemusega politseinikke.

Pärast 1973. aasta rassilise diskrimineerimise kohtuasja võttis San Francisco politsei ametikõrgenduse eelduseks olevatel testidel kasutusele uue hindamissüsteemi. See tähendab, et kõrgeima tulemuse saanud ametniku asemel võib ametikõrgendust anda ka naissoost või vähemust esindavale politseinikule, kelle tulemused mahuvad teatud piiridesse. 1993. aastal sai see süsteem ka ülemkohtu heakskiidu.