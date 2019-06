Trump: loomulikult ütlen FBI-le, kui mulle välismaalt laimu pakutakse

Varem on president öelnud, et ei kavatse sellises olukorras õiguskaitseorganitega ühendust võtta.

Trump ütles täna saates «Fox & Friends», et uurib loomulikult saadud infot ja otsustab selle põhjal, kas see on sobiv või mitte. «Loomulikult annad selle FBI-le või teatad justiitsministrile või midagi taolist,» lisas ta.