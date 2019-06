Häädemeestel jäi kadunuks 45-aastane Aili

Naine lahkus 13. juuni õhtul oma kodust Häädemeeste vallas Metsapoole külas ning politsei selgitas, et järgmise päeva varahommikul olla teda nähtud Häädemeestel Majaka külas Lemme teel. Neid kohti on politsei ka kontrollinud, ent seni tulemuseta ja naise asukoht on endiselt teadmata. Teada on, et naine võib terviseprobleemidest tulenevalt kõrvalise abita hätta sattuda, mistõttu alustas politsei aktiivselt kohe ka tema otsingut.