Juba praegu ennustatakse, et selle laulupeo tipphetk saab olema teie sulest ilmunud laul «Igaviku tuules». Kuidas see lugu sündis?

See oli pikem protsess, mis sai alguse kunstilise juhi Peeter Perensi telefonikõnest 2017. aasta veebruarikuus. Tol hetkel ei olnud mul kohe aega sellega tegeleda, panin ta kõrvale laagerduma, aga laulutekste ja loos kõlavaid regilaule hakkasin otsima 2017. aasta mai lõpus. Seejärel hakkasin juba ka kirjutama, kuid haigestumise tõttu jäi kirjutamine pooleli. See ehmatas mind natuke, sest jäin kõrgesse palavikku ja mõtlesin, et kuidas nüüd sellega hakkama saan. Nüüd tagantjärele pean tunnistama, et tänu haigusele sündis sellesse laulu üks lõik, mida muidu ei oleks sündinud.