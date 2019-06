Rouhani: Iraan lõpetab mõnede tuumaleppe kohustuste täitmise

«Nüüd, mil meie hea usk ja strateegiline mõju ühelt poolt ning Ühendriikide vastasseis teiselt poolt on selged kõigile osalistele, on islamivabariik, väljendades oma valmisolekut kahe- ja mitmepoolseks dialoogiks, otsustanud peatada mõnede sellel leppega võetud kohustuste täitmise.»

USA välisminister Mike Pompeo aga on sõnastanud 12 nõudmist, mis tema sõnul on Teheranil vaja täita uue kokkuleppe saavutamiseks Ühendriikidega. Need puudutasid pea kõiki Iraani tuumaprogrammi aspekte ning seda, mis Washington nimetab halvaks mõjuks piirkonnale.