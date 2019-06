Võimult taandunud Moldova oligarh lahkus riigist

«Demokraatlik Partei teatab, et tema esimees Vladimir Plahotniuc lahkus Moldovast, et olla koos perekonnaga, kes elab välismaal (Šveitsis),» ütles erakond avalduses.

Moldova meedia teatas reede õhtul Chisinau lennujaamast, et Plahotniuc ning talle lähedased ametnikud ja ärimehed on asunud kiiruga riigist lahkuma. Juba õhtul startis mitu eralennukit Moskvasse, Odessasse, Londonisse ja Istanbuli.

Pagema hakati niipea, kui PDM-i valitsus teatas, et astub tagasi ja annab Sotsialistide Parteile ja ACUM-i blokile võimaluse võimule tulla.

Uus peaminister Maia Sandu ütles töö alustamise järel, et tema valitsuse eesmärk on edendada suhteid Euroopa Liiduga ja mõista õigust kõigi üle, kes on võimu kuritarvitanud.