Slovakkia esimene naispresident alustab tööd

Uus president on 45 aastat vana ja napi poliitikakogemusega, kuid ta suutis valimistel veenda rahvast, kes on peavoolupoliitikast ja korruptsioonist väsinud.

5,4 miljoni elanikuga Slovakkia presidendi amet on suuresti tseremoniaalne, kuid riigipea ülesanne on nimetada ametisse peaminister ja konstitutsioonikohtu kohtunikud ning tal on õigus seadusi vetostada.