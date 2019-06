Namiibia paneb põua tõttu oksjonile metsloomi

«Arvestades, et tänavu on põua-aasta, tahaks (keskkonna)ministeerium müüa erinevatest kaitse all olevatest piirkondadest pärit erinevaid ulukiliike, et kaitsta toitumisalasid ning samaaegselt leida hädasti vajatud raha parkidele ja metsloomade haldusele,» ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Romeo Muyunda laupäeval.