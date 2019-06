Iraani ja EL-i ametnikud arutasid Iraani tuumalepet

Teheranis kohtusid Abbas Araghchi ja Helga Schmid, kes on EL-i välispoliitikajuhi Federica Mogherini asetäitja. Lisaks tuumaleppele arutati ka «piirkondlikke ja rahvusvahelisi küsimusi,» ütles uudisteagentuur IRNA.

USA ja Iraani pinged hakkasid ägestuma pärast USA presidendi Donald Trumpi otsust viia oma riik tuumaleppest välja. Euroopa Liit on leppe tulihingeline toetaja ning tõotas aidata Teherani USA sanktsioonide kaitsta, kuid Iraani ametnikud on pahased, et EL pole konkreetseid samme eriti astunud.