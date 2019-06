Keskerakond tegi ettepaneku valimisringkondade võrdsemaks muutmiseks

«Tasakaaluka regionaalpoliitikaga liigume kahtlemata õiges suunas, et ka suurlinnadest väljaspool oleksid töökohad, kättesaadavad avalikud teenused ning seega ka võimalus luua oma pere. Aastate jooksul on demograafiline seis paratamatult Eestimaal aga muutunud ning peame sellest lähtuma nii tänast kui ka homset arvestades,» oli Keskerakonna avalduses kirjas. Erakonna volikogu hinnangul on õige hetk muuta valimisringkondi.