Eelolev nädal toob taas kuni 28 kraadi sooja

Teisipäevaks ja kolmapäevaks jääb Eesti nõrka kõrgrõhualasse. Ilm püsib suviselt soe ja aeg-ajalt areneb siin-seal üksikuid pilverünki, millest mõnest võib ka sorts vihma alla sadada.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 4-10 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 18-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 21-26 kraadi.

Neljapäeval suureneb Skandinaavia madalrõhuala surve ja lõunavoolus jõuab Eestini väga soe õhumass. Ööl vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal esineb mitmel pool hoovihma ja äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.