Urmas Reinsalu läheb homme ELi välisministritega ühist välispoliitikat arutama

«Seekordne kohtumine keskendub suuresti olemuslikule küsimusele: kuidas tagame selle, et Euroopa Liit ajaks oma välispoliitikat ühtselt ja tõhusalt. Euroopa tugev ja selge hääl välispoliitilistes küsimustes on laias maailmas meie julgeoleku üheks olulisimaks garantiiks. Eesti jaoks on tähtis, et EL-i ühise välispoliitika kujundamisel oleksid kõik liikmesriigid jätkuvalt võrdselt kaasatud,» sõnas välisminister kohtumise eel.