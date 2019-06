Saksa juudid tajuvad kohust takistada natside unistuse täitumist

Hoolimata karmidest turvameetmetest kinnitas kogukonna administratiivdirektor Michael Szentei-Heise vestluses Postimehega, et Nordrhein-Westfaleni liidumaa pealinn Düsseldorf on juutide jaoks seni olnud turvaline paik ja ta ei tea ühtegi kohta linnas, kuhu juudid ei võiks minna oma traditsioonilist mütsi kipat kandes. Siiski tõdes Szentei-Heise, et olukord muutub aina halvemaks.