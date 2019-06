Izvestija: Venemaa ei suurenda sõjalist kohalolekut Hormuze väinas

Komisjoni esimehe sõnutsi on väin strateegiliselt tähtis kogu maailma naftaturu jaoks, seda läbi kuni 40 protsenti maailma ekspordist. Kuid Venemaale on oma ekspordikanalite tõttu Hormuze väin palju vähem tähtis. Seetõttu on ka Vene sõjalaevade kohalolek laevaliikluse kaitseks väinas tagasihoidlikum.