Lõuna-Ameerikas miljonid elektrita jätnud katkestus on valdavalt parandatud

Elektrikatkestusest hoolimata said paljud argentiinlased nutitelefonidega internetti.

Argentina ja Uruguay pimendanud ulatuslik elektrikatkestus on valdavalt parandatud -- Argentina energeetikaministri Gustavo Lopetegui sõnul on elektrivarustus taastatud 77 protsendis riigist, Uruguays on elekter naasnud 88 protsenti kodudest.