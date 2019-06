Saksa omavalitsusjuhi mõrvas kahtlustatakse paremäärmuslast

Saksa võimud kinnitasid eile, et vahistasid nädalavahetusel seoses kolm nädalat tagasi surnuks tulistatud Kasseli omavalitsusjuhi Walter Lübcke mõrvaga mehe, kes ajakirjanduse väitel on seotud paremäärmuslike ringkondadega ning seetõttu oletatakse, et kuriteo motiiviks võib olla poliitiku rändesõbralik maailmavaade.