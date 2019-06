Trump Heights: USA president sai Golani kõrgendikel oma asunduse

Poliitilised vastased on märkinud, et seadus ei luba uusi asundusi rajada enne Iisraeli uusi valimisis septembris.

«Igaüks, kes loeb väikest kirja selles n-ö ajaloolises otsuses, mõistab, et tegu pole mitte millegi enama kui mittesiduva võltspoliitikaga,» ütles Iisraeli varasem kabinetisekretär Zavi Hauser ajalehele The Times of Israel. «Loodetavasti president Trump ei tea, et tema nime kasutatakse selles avalike suhete trikis.»