Briti konservatiivid otsivad sobingut Farage’i Brexiti Parteiga

Aina enam kõneldakse Ühendkuningriigis, et järgmine konservatiivide esimees peab peaministri ametisse saades korraldama erakorralised valimised, et tuua parlamenti uusi saadikuid, kes aitaks tal enne oktoobri lõppu viia britid Euroopa Liidust välja.

Äsjane ajalehe The Sunday Times küsitlus näitas, et Farage’i Brexiti Parteid toetab 24 protsenti valijaist ning konservatiive ja leiboriste võrdselt 21 protsenti brittidest.

Sellest, et Brexiti lõpule viimiseks otsitakse liitu Farage’i erakonnaga andis nädalavahetusel mõista konservatiivide suurima sponsoreid ühendava rühmituse Midlandsi Tööstusnõukogu juht Johnny Leavesly, kes kirjutas ajalehes The Telegraph, et järgmine peaminister peab olema valmis tegema koostööd Farage’iga.

Tooride esimehekandidaatide seas praegu populaarsuselt kolmas olev Rory Stewart pöördus aga isiklikult Farage’i poole, helistades LBC raadiosse, kus Brexiti Partei liider võtab oma saates vastu kuulajate kõnesid, ning kinnitas Farage’ile, et Konservatiivne Partei peab erakonnana leidma viiski lepituskäe ulatamiseks.

Konservatiivide sponsorite seas on Briti meedia väitel tekkinud plaan, mille kohaselt toorid ja Farage lepiks omavahel kokku, et Brexiti Partei ei esita valimistel vastaskandidaati Brexitit pooldavatele konservatiividele, samas kui toorid ei läheks võistlustulle Brexiti Partei kandidaatide vastu Londoni piirkonnas, kus Tööparteil on tugev positsioon.

Pakti toetajad leiavad, et selline kokkulepe hoiaks ära ka olukorra, kus uues juhis pettunud konservatiivsed parlamendisaadikud võivad otsustada erakonda vahendada ning minna üle Brexiti Partei ridadesse.

Kaks konservatiivide sponsorit on juba küsimust Farage’iga arutanud ning partei toetajad plaanivad avaldada survet ka tooride esimeheks kandideerijatele.

Üks asjaga lähedalt seotud ärimees kinnitas The Telegraphile, et kõnelused sobingu üle on veel algusjärgus ning küsimus on paljuski konservatiivide esimeheks saamisel soosikustaatuses oleva Boris Johnsoni oma leeri meelitamises.