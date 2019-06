Iraan ületab kokku lepitud uraanivarude piiri 10 päeva jooksul

Kamalvandi kinnitas riigitelevisioonis üle kantud pressikonverentsil, et Iraan on madalrikastatud uraani tootmist juba neljakordistanud.

«Täna on alanud tiksumine 300 kilogrammi rikastatud uraani reservi ületamise poole ja kümne päeva pärast oleme me selle ületanud,» ütles Kamalvandi Araki tuumajaamas.

Uraani kaevandamisel on iga U-235 aatomi kohta umbes 140 U-238 aatomit ja selle rikastamiseks 3,67 protsendini on vaja iga U-235 aatomi kohta kõrvaldada 144 U-238 aatomit, rääkis Kamalvandi.

Rikastamiseks 20 protsendini on vaja eemaldada veel 22 U-238 isotoobi aatomit, kuid sealt edasi 90 protsendini jõudmiseks on vaja vaid veel nelja aatomi kõrvaldamist, selgitas ta.

See tähendab, et 20 protsendist 90 protsendini ehk relvakõlbuliku tasemeni jõudmine on võrdlemisi kiire protsess, mis on murelikuks teinud tuumaeksperdid.