Sotside juhatusse valitud meest kahtlustatakse seksi ostmises 15-aastaselt

Sotside peasekretär Rannar Vassiljev ütles Postimehele, et Tõnu Ints on erakonnast välja astunud ja sellega seoses ka juhatusest.

«Ma tean et tegu on mingite menetlustoimingutega.» Vassiljev ütles, et täpsemaid detaile ei saanud Ints talle rääkida. «Ma tean, et tegu on kriminaalmenetlusega, aga täpsemat sisu ei tea.»