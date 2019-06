Edith Sepp: Eesti peaks Nolani filmi tõttu maksma üle kümne miljoni euro

Saatejuht Madis Hindre viitas, et EFI juures tegutseb Film Estonia programm, mis lubab «Teneti» taolise suurfilmi puhul kanda 30 protsenti Eestis tehtud kulutustest ning Nolani võttegrupp kulutab Eestis filmimiseks Sepa sõnul üle 10 miljoni euro, aga vähem kui sada miljonit, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal .

Sepp kinnitas, et on taotluse valitsuse reservi ära esitanud, ent ei tea veel, millal see ära otsustatakse.