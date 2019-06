Bagdadis lammutatakse hoogsalt turvamüüre

Alates Ühendriikide juhitud sissetungist 2003. aastal pandi linnas püsti kuue meetri kõrguseid ja kuni meetrise läbimõõduga niinimetatud T-müüre, et kaitsta võimalikke sihtmärke autopommide või muude rünnakute eest.

Peaminister Adel Abdel Mahdi lubas mullu võimule saades, et eemaldab tõkked, turvapunktid ja muud turvameetmed, et teha Bagdadis liiklemine taas kergemaks.

Bagdadi omavalitsus teatas, et sel aastal on avatud liikluseks ka 600 varem suletud tänavat. Nende seas on ka teed läbi Rohelise tsooni, kus asuvad valitsuse hooned, ÜRO agentuurid ja saatkonnad.