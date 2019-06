Macron: Pariis on valmis toetama Zelenskõi rahupüüdlusi Donbassis

«President Zelenskõi ütles, et tema mandaadi prioriteet on taastada rahu ja vaigistada relvad, minna kõneluste teele sepratistidega, mis on juba alanud, ning meie soovime naasta Minski formaadi juurde, et tuua see riik (Ukraina) tagasi rahu juurde,» ütles Macron ühisel pressikonverentsil Zelenskõiga Pariisis.