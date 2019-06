Egiptuse endine president suri kohtus

Kohtuistungi kuulamine oli seotud spoionaažiga, edastas Egiptuse ringhääling. Lisaks on Morsi põgenenud koos mitmete teiste tähtsate Moslemi vennaskonna liikmetega Wadi Natrouni vanglast 2011. aasta jaanuaris. Süüdistuse kohaselt viidi põgenemine läbi koostöös Hamasiga.

Sõjavägi kukutas Morsi 2013. aasta juulis ning sestpeale on võimud kinni pidanud tuhandeid Moslemi vennaskonna liidreid ja liikmeid. Moslemi Vennaskond asutatid 1928. aastal ning 1954. aastal saatsid Egiptuse armee juhid selle formaalselt laiali. Neist sajad on surma mõistetud, kuid paljud on ka apellatsioonikohtus peale jäänud.