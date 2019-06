Järvik teeb oma toiduauditi

Möödunud nädala esmaspäeval avaldatud riigikontrolli audit tekitas sedavõrd palju vastukaja, et eile kogunesid toiduohutuse eest vastutavad ametimehed taas ajakirjanikele aru andma. Kui nädal tagasi polnud maaeluminister jõudnud auditit lugedagi, põllumajandusameti (PMA) ning veterinaar- ja toiduameti (VTA) esindajad naeruvääristasid riigikontrolli andmeid ja kiitsid toiduohutusest rääkimise asemel Eesti toidu puhtust, siis eile oli näha, et ministeerium on hakanud auditi sisu tõsisemalt võtma. Maaeluminister Mart Järvik sõnas alustuseks, et ei hakka kedagi õigustama ega olukorda ilustama, vaid asub tegudele.