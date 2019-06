USA avaldas uued fotod tankerirünnakutest

FOTO: US NAVY / REUTERS

"Toetudes videotõenditele on Iraan vastutav rünnaku eest," edastas teiste seas telekanal CNN Pentagoni teadaannet.

Ühendriikide kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan teatas veidi pärast seda, et USA saadab seoses Iraani pingetega Lähis-Ida piirkonda tuhat lisasõdurit.

"Väed saadetakse kaitse-eesmärgil, et vastu seista õhu-, mere- ja maapõhistele ohtudele Lähis-Idas," selgitas Shanahan.

"Lisasõdurite saatmise eesmärgiks on tagada meie teenistujate heaolu ja julgeolek regioonis ning kaitsta oma riiklike huve," lisati teadaandes.

"Me jätkame olukorra jälgimist suure tähelepanuga ja muudame vägede arvu, kui see on vajalik luureandmete või tõelise ohu tõttu," sõnas Shanahan.