Tule Tulemise tehnilise meeskonna liige Jaak Kortel: kustunud pole tuli kordagi

Lisaks sai neist märkmetest tehtud veel identne koopia. Miks? Sest seda on vaja meeskonna teises bussis. Nimelt on meeskonna käsutuses Abc Motorsi abiga kaks Renault’ bussi, mis teineteist peaaegu täielikult dubleerivad. Nii saame me sujuvamalt kontrollida tuld ja tagada tehnika (tulevahendite) tõrkevaba töö.

Lisaks abistame me ka alati kohapeal kohalikke tulekandjaid, sest neile on see pea alati esimene kord üldse laulu- ja tantsupeo tuld käsitseda.

Milline on tulega toimetamise tehniline pool?

Kõigepealt suhtlen ma kohalike kuraatoritega. Selle tulemuseks valmib järgmise päeva tulelogistika plaan, mis erineb enamasti sellest, milline see oli paar kuud tagasi, kui sai maakondades kohapeal käidud. Siis igal õhtul pärast tule ööbimispaika jõudmist teeme me meeskonnaga koosoleku, kus koostame värske plaani põhjal järgmise päeva meeskonna liikumised. Selleks on siis tulega koos liikumine, tulevahendite ettevalmistamised ning tulega koos liikurvahendis liikumine.

Muidugi vaatame veel üle tõrvikute gaasivalmiduse ja viimase asjana vahetame me kahel tagavaralaternal gaasiballoonid välja. Kahel sellepärast, et kummaski bussis on pidevalt üks laternatest kogu aeg varuks, et tuli ei saaks kordagi kustuda. Kusjuures üks nendest laternatest on meeskoori Punane Latern.

Tule jätkuva põlemise tagamiseks peab ka varustus – tõrvikud, laternad, tulealus – olema selline, mis ei tõrgu. Selle tagamiseks on tegelikult tehtud tugev eeltöö, et seadistada kõik tõrvikud sarnasel viisil ning sarnaselt toitelt tööle.

Tõrvikuid on kokku viis tükki ning peaaegu iga tõrvik oli enne erineva gaasiballooni kinnitusega, mistõttu oli ka nende gaasipõletuse aeg erinev. See tähendanuks aga hulga erinevaid gaasiballoone ja väga kriitilist põlemise jälgimist. Ehk et tõrvikud oleksid sama põlemisajaga, tuli neil välja vahetada gaasiballooni liitmikud ühe standardi vastu ning et see balloon poleks visuaalselt nähtav ja keegi ei saaks ballooni kuidagi vigastada, sai tõrvikutele alla treitud lisasoklid, mis varjaksid ning kaitseks balloone. Lisaks, et tõrvikuid võiks vabalt ka koos ballooniga transportida või võtta kasutusele seal, kus vaja, siis sai neile kõigile ventiil sisse ehitatud. Seega nüüdsest töötavad kõik tõrvikud sama gaasiga, nende põlemisaeg on sama ja nad on hulga lihtsamad käsitseda ka neil, kes tõrvikut esimest korda elus käes hoiavad.

Mis puutub laternatesse, siis esimese asjana sai valmis mõeldud ja tehtud selline latern, mida oleks lihtne avada, mis näeks hea välja ning kust tuli oleks hästi vaadeldav, mis oleks tuule- ja vihmakindel ja mis põlemisel ei suitseks. Ainus variant oli teha latern gaasil töötavaks. Koos koorivenna Indrek Luugiga joonestasime valmis ja lasime CNC-pingislaserlõigata ja freesida laterna komponendid, mis tuli põhimõtteliselt pärast vaid kokku kruvida. Klaaskupli küll hankisime siiski eraldi.

Kellest teie meeskond koosneb?