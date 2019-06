Kuidas läheb Eesti õpetajatel? Kolmapäeval avalikustatakse rahvusvahelise uuringu tulemused

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õpetajate, õpetamise, õppekeskkonna ning õpetajate töötingimuste kohta erinevates riikides üle maailma. Eestist vastas uuringuküsimustele 3083 7.–9. klassi õpetajat ja 201 koolijuhti.