Moskva ärgitas USA-d hoiduma pingete süvendamisest Lähis-Idas

«Oleme neid nagu ka piirkonna liitlasi rohkem kui kord hoiatanud mõtlematu, tagasivaatamatu olukorra pingestamise eest selles plahvatusohtlikus piirkonnas, mis on palju kordi osutunud sõjaliste kokkupõrgete, sealhulgas suurte lahingute tallermaaks,» ütles Rjabkov ajakirjanikele.

«Praegu, kui me juba pikka aega näeme USA katkematuid püüdeid suurendada poliitilist, psühholoogilist, majanduslikku ja sõjalist survet Iraanile, on selline tegevus küllalt provotseeriv. Seda ei saa hinnata muul kombel, kui teadliku suunana sõja provotseerimisele,» sõnas asevälisminister.

«Me panime muidugi tähele välisministri juttu mai keskpaiku Sotšis, et tema riigi sõjaline kohalolek Pärsia lahe piirkonnas ei ole sõja alustamiseks, vaid ennetamiseks,» lausus Rjabkov Ühendriikide välisministri Mike Pompeo Sotši-visiidile viidates.

«Kui see on tõepoolest nii, peaks USA hoiduma oma väerühma suurendamisest ja muist sammudest, mis innustaks liitlasi maailma eri otstes suurendama survet Iraanile,» sõnas ta.

USA suurendas esmaspäeval survet Iraanile teatega, et saadab Lähis-Itta tuhatkond lisasõdurit. Lisaks avaldas USA ka uued fotod, mis tema sõnul tõestavad, et eelmisel nädalal Omaani lahel tankereid tabanud rünnaku taga on Teheran.